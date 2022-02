Etna, nube di 10 chilometri dopo l'eruzione: chiuso l'aeroporto di Catania

È alta almeno 11 km la grande nube eruttiva emessa dal cratere di Sud-Est dell' Etna, dove è in corso una nuova intensa fase eruttiva con "fontana di lava", e che ha coperto parzialmente il cielo sopra Catania. In diversi paesi etnei "piove" cenere e il materiale piroclastico sta coprendo strade, balconi, tetti, campagne e autovetture. L'Ingv ha osservato anche la presenza di un trabocco lavico che emerge dal cratere di Sud-Est e si propaga in direzione sud-ovest.

La Sac, società che gestisce lo scalo internazionale Vincenzo Bellini, ha reso noto che lo spazio aereo è al momento inibito al traffico e nessun volo, quindi, potrà atterrare o decollare. Per info sui voli dirottati o cancellati i passeggeri possono rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito www.aeroporto.catania.it.