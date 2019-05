Evade dai domiciliari per andare a rubare nelle scuole: arrestato

Domenica 5 Maggio 2019, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo aver svaligiato quasi o tutte le scuole di Pescara e dintorni, ripulendo in particolare le macchinette erogatrici di alimenti e bevande, ed essere stato pure beccato in flagranza dalla polizia, negli ultimi giorni aveva deciso di provare con gli istituti scolastici di Chieti. E così, la notte fra l'uno e il 2 maggio, insieme ad un complice, incensurato, ha forzato la porta d'ingresso dell'Istituto Comprensivo 3 di via Pescara, portandosi via 70 euro presenti in un distributore di bevande, ma durante la fuga è stato intercettato dai carabinieri della compagnia di Pescara, diretti dal tenente Giovanni Rolando, che da tempo ne seguivano i movimenti, e nuovamente arrestato.In manette, V.P., 43enne pescarese. Oltre che di furto pluriaggravato, deve rispondere stavolta anche di evasione. L'uomo, infatti, dal 16 aprile era ai domiciliari, da quando cioè era stato sorpreso da una pattuglia della squadra volante all'interno del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara mentre tentava di scassinare una macchinetta. Era talmente concentrato sul suo lavoro che non si era accorto della presenza dei poliziotti, che fra l'altro stavano filmando tutto. E ai domiciliari era finito ultimamente anche per un furto analogo alla scuola media Mazzini. Ma i provvedimenti restrittivi non lo hanno affatto fermato, ha solo cambiato città per poter meglio agire. Da Pescara a Chieti. L'arresto è già stato convalidato dal gip del Tribunale teatino ed ora è rinchiuso in carcere.