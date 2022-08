Evade dai domiciliari per andare in vacanza in Gallipoli: arrestato

Evade dai domiciliari per andare in vacanza in Puglia. Posta foto e video sui social e i carabinieri lo arrestano.

Da Modena a Gallipoli in auto

Era agli arresti domiciliari a Modena ma non ha resistito al richiamo della vacanza in Puglia. Un 27enne è evaso dagli arresti domiciliari per raggiungere gli amici in vacanza postando le foto, che lo ritraggono fuori dalla sua abitazione, su Instagram. Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri nel Salento dove aveva raggiunto, in macchina, una comitiva di amici che si trovava in vacanza nel Salento.

Le foto e video della vacanza tra concerti, feste e locali a Gallipoli sono finiti sui social e quindi all'attenzione dei carabinieri che sono riusciti a ricostruire tutto il suo "viaggio". Il 27enne è stato rintracciato in un’abitazione nelle campagne di Matino e arrestato.