Sabato 31 Agosto 2019, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 14:05

Dopo aver rotto il braccialetto elettronico che ne assicurava la misura restrittiva, è evaso dal regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, rendendosi irreperibile e per non farsi riconoscere si è tagliato barba e capelli.Gli investigatori del Commissariato Anzio-Nettuno, si sono messi sulle tracce del fuggitivo, un 29enne romano. Dopo un appostamento i poliziotti hanno ritracciato l'uomo all'esterno di un camping in zona Ardea, ancora in costume da bagno. Bloccato è stato tratto in arresto per evasione aggravata.