Giovedì 3 Gennaio 2019, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 15:33

Una donna forte, madre di 4 figliolette, che ha lottato contro il male che non le ha lasciato scampo. È morta ieri Milena Silvestri, ex assessore e dipendente del comune di Venezia: aveva appena compiuto 47 anni.Lascia, oltre al marito Nicolais Marchesan, le sue 4 bimbe, la più grande 9 anni, la più piccola 4. Laureata in architettura, dopo la libera professione, aveva trovato impiego in Comune a Venezia . Appassionata di politica, era entrata nella Lega diventando consigliere comunale.