Adesso c’è una sentenza che condanna l’ex poliziotto 39enne Fabio Di Veroli a 4 anni di carcere per aver convinto Roberta di soli 15 anni (nome di fantasia) a fare il giro notturno dei locali per scambisti e a esibirsi in rapporti intimi.

Alunne di medie ed elementari pagate per giochi erotici, il prof aveva il listino delle tariffe: arrestato

Ma c’è anche il racconto paradossale della vittima, oggi 22enne e prossima al matrimonio proprio con Di Veroli, che a margine della sentenza commenta a gran voce: «Quando sono stata sentita in aula avevo chiesto di non condannarlo. Questa è una sentenza assolutamente ingiusta». Ma all’epoca dei fatti, Roberta, seppur apparentemente consenziente, non era legalmente nella condizione di scegliere, a causa della sua età.

LA VICENDA

Tutto inizia nel 2016, quando Roberta, dopo aver vissuto per un periodo in Germania rientra a Roma e inizia un rapporto con l’allora 31enne Di Veroli. Uno scambio di messaggi attraverso il sito d’incontri Badoo basta per un appuntamento. Da qui in poi iniziano a parlare gli atti della Procura. Da aprile 2017 e sino al mese di giugno 2018 con «azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - si legge nel capo d’imputazione - utilizzando la vittima realizzava esibizioni e spettacoli pornografici». Il tutto all’interno di numerosi club privé a luci rosse della Capitale. Le vengono aperte le porte del New Armony in zona Tuscolana, dell’Atlantis sulla Cassia e ancora all’Olimpo Therme di Acilia e del Therme Club Privé nei dintorni di via Prenestina. Serate trasgressive e proibite durante le quali Di Veroli «Faceva compiere atti sessuali alla minorenne con vari altrui partecipanti alla serata, assistendo ai rapporti tra la ragazza e gli adulti». Nel giro di poche settimane la coppia consolida legami sessuali con altre coppie talvolta filmando e fotografando i rapporti. Roberta nel corso del processo ha deciso di ritirare la costituzione di parte civile. Un modo per far sentire la sua vicinanza all’imputato amante. A tutelare i suoi interessi era rimasto il padre che non ha mai accettato il rapporto tra la figlia e l’ex poliziotto. Ed è proprio la sua denuncia che porta alla luce tutta la vicenda e fa scattare l’arresto di Di Veroli.

LA REAZIONE

«Fabio e io ci amiamo da allora - commenta in lacrime Roberta fuori dall’aula - la denuncia l’ha presentata mio padre contro la mia volontà. Ero stata io a ingannare Fabio sulla mia età, facendogli credere che fossi maggiorenne». Roberta durante tutte le udienze non ha mai dubitato e addirittura si è scagliata contro il padre accusandolo di molestie sessuali. Accuse archiviate e interpretate dal pm come l’ennesimo tentativo della vittima di far sentire la sua solidarietà all’ex poliziotto. L'avvocato Aldo Minghelli, che ha rappresentato in passato la parte civile ha dichiarato dopo la sentenza di condanna: «Non so a favore di chi sia stata fatta giustizia, visto che l'unica parte civile, che ha richiesto la condanna, è il padre dell'allora minore, mentre la ragazza ha cercato in tutti i modi di far sì che il rapporto d'amore che ancora vive con il signor Di Veroli, non fosse per lui conseguenza di una condanna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA