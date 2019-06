Sabato 8 Giugno 2019, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ubriaco di 41 anni, tedesco, ha aggredito con i suoi cani i poliziotti che lo stavano soccorrendo. E' successo l'altra notte a Viterbo, quando una pattuglia della Volante è intervenuta perché era stato segnato un ubriaco steso a terra per strada. Mentre erano in attesa dell'ambulanza, però, l'ubriaco ha insultato gli agenti e ha slegato i suoi cani, uno dei quali ha morso un poliziotto a una corsia. Poi ha alzato anche le mani, finché non è stato bloccato e portato in Questura. Alla fine è scattato l'arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.