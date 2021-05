Fanno sesso su un prato in un luogo pubblico: lei viene multata, lui no. Accade a Moncalieri, in provincia di Torino, dove una donna di 46 anni italiana è stata multata di 10mila euro dalla polizia locale. Il motivo? Aveva appena fatto sesso con un uomo, che però si è salvato scappando via prima dell’arrivo degli agenti.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati