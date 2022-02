Fabio Oggioni, morto ex arbitro investito da un carro attrezzi all'alba a Guardiagrele (Chieti): aveva 53 anni

Un uomo è deceduto prima dell'alba in un incidente mortale verificatosi nella frazione di San Vincenzo. La vittima Fabio Oggioni, originario di Lanciano aveva 53 anni ed è morto sul colpo. In passato è stato anche arbitro nonché poi dirigente di una squadra di calcio frentana.Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chieti ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 nel territorio di Guardiagrele. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo all'alba era fuori dalla sua automobile quando, all'improvviso, è stato travolto da un carroattrezzi in transito nella zona di San Vincenzo. L'uomo è stato investito mentre spingeva la sua auto, rimasta in panne. Il mezzo pesante procedeva a velocità ridotta ma per Oggioni non c'è stato comunque nulla da fare.