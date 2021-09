Poliziotto cade in mountain bike e muore sotto gli occhi del figlio: Fabio Torella aveva 57 anni

Era esperto, attento, sportivo. Ha portato la divisa e affrontato pericoli e operazioni delicate per decenni, ha perso la vita sotto gli occhi del figlio, poliziotto anche lui, in Val Gardena in sella a quella che era una sua grande passione, la mountain bike. Fabio Torella, 57 anni, sostituto commissario a capo della Divisione Amministrativa del commissariato La Romanina, è morto sul colpo a Plan de Gralba, dopo essere caduto dalla...

