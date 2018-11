Fabrizio Corona non va in carcere, confermato l'affidamento terapeutico: «Grazie per avermi dato la libertà»

Fabrizio Corona

Venerdì 30 Novembre 2018, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 13:51

».. Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha confermato l'territoriale respingendo la richiesta della Procura generale di revoca. Secondo i magistrati, l'ex agente fotografico ha osservato la piena adesione del programmaconcordato che rappresenta i contenuti fondamentali della misura in corso. In sostanza, è stata data una valutazione «positiva» del suo percorso.Secondo i magistrati, l'ex agente fotografico ha osservato la piena adesione del programma «trattamentale e terapeutico» concordato che rappresenta i contenuti fondamentali della misura in corso. In sostanza, è stata data una valutazione «positiva» del suo percorso.«Grazie per avermi dato la libertà», ha detto su Instagram ringraziando nelle sue stories la magistratura, i suoi legali e tutto il suo staff. «Sono contento per mio figlio, per i miei ragazzi, per i miei amici. Ora possiamo ritornare a scrivere la storia - ha proseguito Corona - presto dirò la mia, senza gridare. Lascerò il segno in questo paese. Dajeee».