Fabrizio Corona arrestato, il pianto disperato di mamma Gabriella prima dell'ammanettamento a terra: il video choc

Oggi il tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato i domiciliari all'ex agente fotografico Fabrizio Corona. Come ha spiegato il suo legale Ivano Chiesa, Corona, appena saputo, si è ferito ai polsi. Ed ha pubblicato tutto su Instagram.

Il social ha rimosso le immagini relative all'autolesionismo. Ma sulle stories è possibile vedere ancora i video dell'arresto e la disperazione di mamma Gabriella, che non ha mai abbandonato il figlio. La signora Corona piange abbracciata all'ex re dei paparazzi: «Non andare via, mi hanno levato la dignità. Non ci credo». Fabrizio, in un primo momento, rassicura la mamma. «Sul viso non sono ferito, mi sono messo il sangue. Mi faccio medicare in ospedale. Devo andare, queste sono persone per bene», dice riferendosi agli agenti.

Poi, però la lite in strada. Corona insulta i poliziotti per una questione sul telefonino. Poi, l'ammanettamento a terra. «Non gli mettete le manette», le urla probabilmente di mamma Gabriella. Fabrizio Corona è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. È piantonato dalla polizia e da agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera dove sarà trasferito, quando potrà lasciare l'ospedale, come deciso dal sostituto pg Antonio Lamanna.

Ultimo aggiornamento: 22:31

