Ostia, omicidio per l’occupazione di case popolari: arrestato il presunto assassino

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Fabrizo Vallo..

Roma, madre e figlia morte in casa a San Basilio: si indaga per omicidio

Omicidio a Ostia

Vallo Fabrizio fu freddato nella tarda serata del 2 febbraio 2023 nell’androne di un palazzo di via del Sommergibile a Ostia. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia - coordinati dalla Procura di Roma - hanno appurato che nel pomeriggio del 2 febbraio l’indagato avrebbe avuto una violenta lite con la vittima, culminata poche ore dopo con l'omicidio: fu lui a sparare tredici colpi di pistola a distanza ravvicinata, undici dei quali andati a segno.

Nelle fasi immediatamente successive all’omicidio, il presunto responsabile si sarebbe dato alla fuga a bordo della vettura intestata alla ex convivente e, una volta rientrato nel comune di Fiumicino, avrebbe abbandonato il veicolo a distanza dalla sua abitazione.

LE INDAGINI

Dopo una breve ricerca l'auto era stata ritrovata con a bordo diverse armi (in particolare, 6 pistole), materiale esplodente, documenti falsi, uniformi e falsi tesserini di riconoscimento dell’Arma dei Carabinieri.

L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato e portato in carcere a Civitavecchia.

L'indagine ha chiarito anche il movente: dissidi tra la ex convivente dell’indagato e la vittima, in relazione all’occupazione di un alloggio popolare a Roma in via Guido Vincon.