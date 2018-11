Venerdì 2 Novembre 2018, 15:26

Non c’è tempo. Non può aspettare ancora a lungo, il piccolo Alex, vorrebbe ma non può, perché le sue difese immunitarie si indeboliscono giorno dopo giorno. Alex è attaccato ai tubicini e aspetta, aspetta che il miracolo si compia.Aspetta che «quella» goccia, l’unica goccia capace di aiutarlo nel mare immenso della solidarietà che la sua storia ha saputo suscitare, venga finalmente individuata. Aspetta il suo angelo, il piccolo Alex, e insieme a lui lo aspettiamo tutti noi. Noi che ci siamo messi in fila, o che - troppo vecchi per il limite d’età imposto dalle leggi della genetica - abbiamo spinto i nostri figli, i nostri amici a farlo: noi testimoni ammirati e un po’ increduli di un fenomeno nuovo e straordinario, la mobilitazione ai tempi dei social, una partecipazione «totale», commossa, ma anche fortemente determinata. Alex è Alfredino e la sua malattia quel maledetto pozzo di Vermicino: trent’anni dopo non è più la televisione a spingere sull’orlo del burrone l’esercito dei volontari, è la forza della rete a tenerci stretti intorno a un calvario che è allo stesso tempo reale e metaforico, ma identico è l’incubo e identico il desiderio di uscirne presto, subito. Questa volta vincitori però, mai più addolorati e impotenti come in quell’alba impossibile da dimenticare. Alex è Alfredino, è la nostra voglia di riscatto, la nostra occasione per battere un destino di morte: forse un imperdonabile peccato d’orgoglio, ma un peccato del quale sentiamo il dovere di macchiarci, perché non ci perdoneremmo mai di non averle provate tutte - tutte fino all’ultimo istante possibile - per volgere verso un fine positivo il mondo di ipertecnologie ed algoritmi che ci siamo costruiti e del quale spesso pensiamo fin troppo male. Alex aspetta e ci aspetta: non è solo un problema di raccolta di quelle gocce salivari che prima o poi potrebbero portare all’identificazione del donatore ideale, questa raccolta la dobbiamo portare avanti ancora, senza soste e ovunque; è - dopo - un problema di codici, di verifiche tecniche che hanno i loro tempi, le loro difficoltà. Servono quindici giorni per le tipizzazioni, un tempo infinito mentre il tempo di Alex sta correndo via: non ci dobbiamo fermare, magari è possibile - e i ricercatori magari lo stanno già facendo, ma se non è così sarebbe invece importante che accadesse - ecco magari è possibile moltiplicare le sedi in cui svolgere le analisi, accorciare la filiera, impegnare più risorse. Alex ci aspetta e merita il meglio da noi, non merita invece le pause che derivano dalla circolazione di false notizie, perché è chiaro che ogni volta che qualcuno dice che il midollo compatibile è stato trovato la raccolta e le analisi si rallentano, o addirittura si fermano. No, non è stato trovato ancora il donatore ideale, e sarebbe giusto che nessuna voce venga diffusa fino a quando la certezza non sarà assoluta. La certezza che aspettiamo tutti, come quella notte aspettavamo il miracolo che salvasse Alfredino. La aspettiamo perché Alex come Alfredino è diventato nostro figlio, il figlio di tutti. Ma anche perché tutti noi siamo Alex: noi, ognuno di noi, potrebbe avere bisogno di quella goccia che stiamo cercando per lui. Noi lottiamo per Alex, e lui lo sta facendo per noi. Ci sta insegnando, da quel lettino dell’ospedale londinese dove la clessidra continua a scorrere, quanto sia importante che le donazioni diventino ordinaria amministrazione, che i registri delle compatibilità diventino sempre più fitti di nomi, volti e codici. Abbiamo già imparato, grazie a lui, che siamo persone migliori di quanto noi stessi pensavamo. Comunque finisca questo conto alla rovescia, facciamo in modo che non sia tempo trascorso invano.