«Voglio farla finita»: cinquantenne salvata nel bosco a Natale

PERUGIA - «Voglio farla finita, non ce la faccio più». Il male di vivere può diventare insopportabile, specie a Natale. Quando problemi personali e familiari possono diventare improvvisamente montagne impossibili da continuare a scalare. Una foresta in cui perdersi, in cui lasciare andare la mente ormai troppo piena di brutti pensieri. Ma il destino ha messo un angelo sul sentiero di quella donna cinquantenne al culmine della disperazione. Un angelo in divisa, impossibile da togliere anche se è Natale e non stai lavorando. Perché uno non è poliziotto soltanto durante le ore di lavoro. E allora ecco il dramma sciogliersi nel calore di una persona che ha capito al volo come quella donna incontrata casualmente in mezzo ai boschi potesse commettere un gesto estremo. Drammatico.



IL RACCONTO

Riccardo Sestito è un poliziotto della squadra volante con la passione per la bicicletta, e in particolare per i percorsi in mountain bike in solitaria e con il gruppo PGV Biking. Come quelli nella zona di “Perugia vecchia”, nella parte alta di Deruta. Zone che frequenta e che ama, non molto distanti da casa, zone nelle quali difficilmente si va per fare una passeggiata a piedi, da soli, quando sta per farsi notte. E così, il pomeriggio del giorno di Natale, il poliziotto libero dal servizio decide di farsi un giro in bici per smaltire le inevitabili abbuffate a tavola e alimentare al tempo stesso la propria passione. Sono quasi le quattro e mezzo, a breve farà buio, e quella donna che piange e che si sta avvicinando a un dirupo non può non fargli suonare più di un campanello d’allarme.



Riccardo si avvicina, cerca di parlare con la donna, capisce immediatamente che è in grandi difficoltà emotive e psicologiche. «Signora posso aiutarla? Sta bene?». La donna sembra quasi non sentirlo. «Mi lasci stare, non ce la faccio più». «Signora, sono un poliziotto, ora la porto in salvo» sono all’incirca le rassicuranti parole che l’agente della questura rivolge alla donna, cinquantenne che vive nella zona e vittima di un’esistenza sempre più difficile da portare avanti a causa di alcune problematiche gravi di tipo familiare. La zona in cui si trovano non aiuta, dal momento che anche “avere” campo per fare una telefonata non è facile. E anche se non hai in mente gesti estremi, passare la notte isolati e al freddo a causa di un momento di cedimento psicologico può rivelarsi molto pericoloso.



Ma la donna ha un angelo che la conduce in salvo e che si fa aiutare da un altro angelo in divisa, il collega Gianluca Lamincia: anche lui poliziotto, anche lui residente nella zona e anche lui il giorno di Natale libero dal servizio. I due agenti in meno di mezzora portano la donna in salvo, coadiuvati anche dal 118 e dai carabinieri. Sestito ha affidato ai social la gioia per aver fatto qualcosa di importante: «È bello essere riusciti a trasformare un possibile ultimo pianto in un piccolo sorriso» Ultimo aggiornamento: 22:26