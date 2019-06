CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 08:26

Ricordate la pagina «Lega Salvini Premier Santa Teresa di Riva?» Era la pagina social una delle 23 pagine dell'odio chiuse da Facebook poco tempo fa per aver diffuso fake news - che mostrava i migranti intenti a distruggere una macchina dei carabinieri. Un video, visto da 10 milioni di persone indignate, che commentavano in realtà la scena di un film. Benissimo. Il 12 maggio di quest'anno, proprio quando era stata appena chiusa da Facebook, la pagina specializzata in bufale è risorta in un istante grazie a una lieve modifica. È bastato cambiare l'intestazione di un altro gruppo preeesistente, «Salvini Ministro dell'Interno Sicilia Orientale», et voilà. Tutto è tornato come prima: «Tutti con Salvini Lega Santa Teresa di Riva-Me» è tornata in campo, pronta a proseguire la mission della sua rimpianta progenitrice.