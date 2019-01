Falsi bidelli in Veneto, nel mirino i diplomi di sei scuole campane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Gennaio 2019, 08:30

VENEZIA - Attenti a questi istituti paritari. A mettere in allerta i presidi è l'Ufficio scolastico regionale del Veneto che attraverso una circolare inviata a tutte le scuole ha segnalato sei istituti campani per i quali c'è poca chiarezza sia sui titoli rilasciati, sia sul punteggio che hanno conseguito coloro che vi hanno lavorato. Alcune sono scuole non riconosciute dal ministero della Pubblica istruzione, ad altre è stato revocato o congelato lo status di scuola paritaria, altre ancora non hanno pagato i contributi all'Inps e quindi il punteggio maturato dai lavoratori non ha alcun valore. Oltre ai titoli rilasciati da questi istituti paritari, le scuole venete dovranno comunque controllare anche quelli conseguiti in tutte le altre istituzioni. In pratica l'ufficio centrale della scuola dà indicazioni precise per aiutare le scuole a sbrigliare la matassa aggrovigliata nelle graduatorie che accolgono, specie nelle posizioni più alte, personale Ata giunto da fuori regione con diplomi triennali con il massimo dei voti rilasciati da scuole paritarie fantasma o con punteggio di servizio maturato in modo fittizio.