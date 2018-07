Una valigia sospetta nei pressi del Colosseo. Un falso allarme bomba che però ha fatto scattare i dispositivi di sicurezza. Il bagaglio era abbandonato sul ciglio della strada in via Nicola Salvi, vicino all'Anfiteatro Flavia. E' stato notato intorno alle otto di questa mattina quando ancora il grande flusso dei turisti nell'area archeologica per fortuna ancora non c'era. Sul posto è intervenuta la polizia: al termine delle verifiche l'allarme è rientrato. La valigia era vuota.

Domenica 22 Luglio 2018, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 11:28

