Funghi velenosi, intossicata intera famiglia: in quattro all'ospedale

Mangiano funghi e si sentono male dopo cena. E' accaduto nella tarda serata di ieri a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Protagonista un intero nucleo familiare composto da quattro persone, padre, madre , figlio e figlia rispettivamente di 58, 56, 26 e 17 anni. I quattro la scorsa notte dopo le tre hanno accusato un malore e, scattato l'allarme sono stati soccorsi dai sanitari del 118, e trasportati poi in ambulanza all'ospedale civile di Pescara dove si trovano in osservazione. Le loro condizioni non sembrano gravi. Gli accertamenti sanitari faranno ulteriore chiarezza per risalire alle cause dell'accaduto. Ultimo aggiornamento: 13:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA