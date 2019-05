Famiglia morta nella Solfatara, la perizia: «La voragine che li ha inghiottiti era lì da giorni»

Sabato 18 Maggio 2019, 12:46 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivelate le conclusioni della superperizia richiesta dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, condotta da 7 esperti, per valutareuno dopo l'altro nellache si era aperta sotto i piedi del ragazzo, asfissiati dai gas sprigionati dal sottosuolo nel vano tentativo di salvarlo.La documentazione è stata richiesta al pool di tecnici nell'ambito del procedimento penale per disastro colposo, in cui sono stati iscritti nel registro degli indagati l'amministratore delegato della Vulcano Solfatara Giorgio Angarano ed altri cinque soci. Già all'indomani della tragica morte della famiglia Carrer, della quale si è salvato solo il figlio minore che oggi ha 10 anni, le indagini avevano rilevato alcune lacune nelle misure di sicurezza, tanto che da allora la zona è sotto sequestro. La perizia sarà oggetto di esame da parte di tutti i consulenti tecnici di parte, tra cui quelli nominati a loro volta dai Pubblici Ministeri (Roberto Boccia e Giovanni Balestri), oltre che ovviamente da parte dei legali delle parti offese e degli imputati.Nessun presidio di sicurezza per i lavoratori e i visitatori, nessuna valutazione dei rischi, nessun rimedio per prevenirli, nessun intervento su quella voragine che pure era presente da giorni. E, elemento ancora più inquietante,. Le conclusioni saranno illustrate nell’udienza fissata per lunedì 20 maggio, dalle 10, presso il Tribunale di Napol. I familiari delle vittime sono patrocinati dagli avvocati Alberto Berardi e Vincenzo Cortellessa, con la collaborazione di Studio 3A-Valore S.p.A.L’inchiesta, affidata ai Pubblici Ministeri dott.ssa Anna Frasca e dott.ssa Giuliana Giuliano, coordinate dal Procuratore aggiunto, dott. Giuseppe Lucantonio, ha evidenziato le gravi lacune sul piano della sicurezza per i visitatori e per il personale impiegato nell’area, che da allora è sotto sequestro. Violazioni che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati, per il reato di disastro colposo, di Giorgio Angarano, amministratore della Vulcano Solfatara srl, di altri cinque soci della società che gestisce l’area (Maria Angarano, Maria Di Salvo, un’altra omonimaMaria Di Salvo, Annarita Letizia e Francesco Di Salvo) e della società stessa.Ma ora queste lacune vengono confermate in tutta la loro estrema gravità anche dall’approfondimento tecnico richiesto dagli stessi Sostituti Procuratori e accordato dal Gip, che ha nominato ad hoc tramite incidente probatorio sette super-esperti: il pool è formato dal prof. Giovanni Battista Crosta, Direttore della Sezione di Scienze Geologiche e Geotecniche del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente, del Territorio e della Terra dell’Università di Milano Bicocca; il prof. Orlando Vaselli, docente in Geochimica e Vulcanologia, Direttore di Scienze della Terra all’Università di Firenze; il prof. Giuseppe Tito Aronica, docente in Ingegneria Idraulica all’Università di Messina; il prof. Claudio Giulio Di Prisco, docente in Geotecnica al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano; il prof. Angelo Baggiani, docente in Igiene generale e applicata al Dipartimento di Ricerca Transnazionale NTMC, all’Università di Pisa; il geofisico Giuseppe Marino, esperto di Idrogeologia; l’ing. Maurizio D'Amico, con specifica competenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.“Presso l’area della Solfatara – recita la perizia - non erano presenti presidi di sicurezza, né in astratto, né in concreto, a tutela della salute e della vita dei lavoratori e di conseguenza degli stessi visitatori.”.Non solo. “Previo esame dei rischi che non sono stati valutati – continuano i periti -, andavano previsti presidi di sicurezza, con squadra di soccorso ed emergenza a tutela degli stessi lavoratori, che doveva per lo meno essere attrezzata di(bombola di ossigeno con relativa maschera) e(Dispositivi di Protezione Collettiva, ndr) tipo, atteso che i visitatori andavano equipaggiati precauzionalmente con mascherine monouso per fronteggiare i problemi dovuti alla presenza dell’H25 (anidride solforosa, ndr)”.Ancora più gravi, nello specifico, le censure in relazione alla, che risultava presente da alcuni giorni, come documentato anche da un video del 9 settembre 2017. “Laè quella di non avere valutato l’elevata probabilità e l’, comunque valutabile, dovuti ad una possibile cavità posta sotto il piano campagna, di dimensione maggiore rispetto a quella che poteva percepirsi visivamente dal soprastante piano”. E di non aver quindi “posto in opera una delimitazione che fosse maggiormente estesa e distante dalla originaria dimensione della voragine, tenuto conto dell’acqua che aveva allagato la zona della fangaia e che era defluita nei giorni precedenti nel sottosuolo anche attraverso la predetta voragine, dando luogo alle condizioni di pericolo che si sono avute in occasione del tragico evento”.Ma, a fare ancora più specie, è risultato che, autorizzazione che comunque “non riguardava l‘accesso alla spianata, atteso che in tutti i casi la società Vulcano Solfatara doveva garantire la scurezza di lavoratori e visitatori a prescindere dal controllo da parte degli organi di vigilanza e della esistenza o meno di autorizzazioni”. “Emerge chiaro e inequivocabile che l’area della cosiddetta “spianata” (fangaia, stufe, fumarole, belvedere, etc.) era visitabile e fruibile, da parte dei visitatori, senza che fosse rilasciata alcuna autorizzazione che, in qualche modo, avrebbe potuto dare luogo a controlli preliminari, quali Nulla Osta da parte di Enti in genere”. Appare incredibile che un’attività che gestiva un numero così elevato di visite e di turisti fosse di fatto abusiva e che il Comune di Pozzuoli non sia mai intervenuto al riguardo.Quanto agli organi di controllo sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, come l’Asl, i Vigili del Fuoco o l’ispettorato del Lavoro, invece,, “in ragione della particolarità del sito che richiede conoscenza di tutt’altra materia specifica, consulenze, studi, e monitoraggi (geologia, geofisica, etc) che solo il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto richiedere ai fini della valutazione dei rischio”. “Scagionato” nella perizia anche l’Osservatorio Vesuviano, che non avrebbe avuto poteri di controllo o di vigilanza in materia di salute e sicurezza dell’area della società.