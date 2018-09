Famiglia sterminata in Macedonia, la figlia Blerta confessa. In carcere anche zio e nipote

Martedì 4 Settembre 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 14:13

È stata la figlia maggiore,, a uccidere a colpi di pistola il padre Amit di 55 anni, la madre Nazmie di 53 e la sorellina Anila di soli 14 a Debar, in, paese d'origine della famiglia che risiedeva a Cornadella di Sacile. La 28enne, dopo essere stata interrogata dal procuratore e sottoposta all'esame del guanto di paraffina, è stata arrestata per triplice omicidio. Inchiodata da indizi e prove schiaccianti davanti alle quali la giovane non ha potuto far altro che confessare.