CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo due ritiri di farmaci per la presenza di nitrosammine, agenti cancerogeni, l'Agenzia europea del farmaco ha deciso di allargare i controlli. Di portare sotto la lente tutti i medicinali che contengono principi attivi prodotti attraverso una sintesi chimica. Le nitrosammine sono classificate come un probabile cancerogeno. Questo significa che l'esposizione sopra i livelli di sicurezza può far aumentare (o diventare concausa) di un tumore a lungo termine.