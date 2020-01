Roma, rapinatore entra in farmacia: la dottoressa lo mette in fuga con un bastone

I commercianti di via Ciamarra ormai si sono attrezzati. In quella strada, dove le rapine sono all'ordine del giorno e un negoziante su due è vittima di assalti all'arma bianca, ora si cominciano a prendere le contromisure. Il copione sembra sempre lo stesso: un uomo con il volto coperto dal passamontagna e da un cappellino nero, armato di coltello ha provato nella serata di ieri a fare razzia dell'incasso di una farmacia. L'uomo però, non si aspettava la reazione della dottoressa dietro al bancone, che lo ha affrontato con un bastone, costringendolo a fuggire.

LEGGI ANCHE Roma, il record di viale Ciamarra: rapinato un negoziante su due

Una volta fuori, anche due dipendenti della farmacia e un dottore si sono lanciati all'inseguimento del malvievente. Alla fine l'uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia in via Alfredo De Luca, angolo Muraccio dell'Archetto. Indosso a B.S., queste le inziaili del rapinatore, i poliziotti hanno trovato il berretto e lo scaldacollo mentre il coltello, gettato nei pressi di via Fosso di Santa Maura, è stato recuperato e sequestrato. Arrestato, il 34enne romano dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria di tentata rapina aggravata.



Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA