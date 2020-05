Fase 2: in spiaggia 5 metri, 2 dal barbiere. La nostra vita a distanza di sicurezza

Basta sintonizzarsi su una tv straniera per capire che all’estero, persino nella Francia dove “comanda” solo lo Stato ma che è divisa in due zone con norme sanitarie diverse, regna una gigantesca confusione sulle regole con le quali affrontare le riaperture. In Gran Bretagna, ad esempio, non è neanche chiaro se in metropolitana sia obbligatoria la mascherina.

In questo contesto l’Italia non poteva non distinguersi. Ci stiamo infilando in un gigantesco groviglio di macro-leggi e micro-ordinanze statali, regionali e comunali che rischia di aggravare i danni provocati dal Covid.



L’emblema di questa fase - cavalcata da politica, categorie e media - rischia di essere la “guerra del metro”. Ormai tutti sappiamo che ovunque - anche nelle fabbriche - dobbiamo rispettare il metro di distanza fra le persone. L’Inail però trasferendo questa norma ai ristoranti ha parlato di 4 metri quadri per ogni cliente. È un metro per ogni lato, il che vuol dire che fra due tavoli occupati non ci possano essere che due metri di distanza. È matematica. Ma questa prescrizione è giudicata inaccettabile da politici regionali e dai ristoratori.

Il caos si aggrava se si pensa che i metri di distanza fra due poltrone di una barberia devono essere 2. L’obiettivo è lasciare spazio a due operatori per tagliare i capelli ai clienti in sicurezza ma non tutti lo capiscono.



Ultimo aggiornamento: 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se poi si passa alle spiagge il caos è totale. Perché per l’Inail lo spazio fra gli ombrelloni deve essere di 5 metri ma per alcune Regioni di 4 e per altre di 3. E poi c’è il caso delle messe. Per le funzioni religiose il principio di precauzione ha spinto gli epidemiologi a prevedere una distanza ancora diversa per i fedeli: un metro e mezzo l’uno dall’altro. La logica è comprensibile perché, per quanto grandi e sanificate, le Chiese sono luoghi chiusi e le persone stanno vicine per lungo tempo. Ma la valanga di regole diverse fra loro non aiuta né i cittadini né chi dovrà controllare. Peccato. Anche perché una regola gli italiani hanno già dimostrato di essersela data: tornare a vivere liberi e a divertirsi ma con buon senso, senza mettere in pericolo la sicurezza propria e della comunità.