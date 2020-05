Mascherine introvabili, pochi tamponi e niente app: la fase 2 nel caos

Ultimo aggiornamento: 07:00

L’avvio dellaè accompagnata da 5 linee guida del ministero della Salute: distanziamento sociale, reti sanitarie sul territorio, esistenza di Covid hospital, test di controllo, tracciamento contagi. Ma seguire queste regole, attraverso dispositivi e interventi, è un percorso a ostacoli. E la percezione diffusa è che il Paese sia impreparato ad affrontare questo momento nevralgico della lotta al virus e della ripresa.Ce ne sono 55 milioni nei magazzini delle Regioni, accusa il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Ma non si trovano, eppure sono obbligatorie. Il fabbisogno nazionale è di almeno 10 milioni al giorno. Sono in vendita in 20mila supermercati e 30mila farmacie, ma le scorte sono poche. Presto le venderanno 50mila tabaccai, qualcuno lo fa già. C’è polemica sul prezzo fissato in 61 centesimi, quando c’è chi le paga anche 3 euro.Sono l’unico mezzo per accertare il contagio. Ogni Regione ha un numero diverso di test effettuati. Nella fase 2 potranno farli anche chi ha sintomi ma non è ricoverato, su prescrizione del medico di base. Bisognerà verificare se riusciranno a farli tutti i centri regionali, perché il problema sono i reagenti che mancano. Il commissario Arcuri ne ha chiesti 5 milioni a imprese italiane e straniere, ma difficoltà ulteriore è la diversità di reagenti utilizzati in ogni Regione. Ognuno ha il suo e questo pseudo federalismo complica tutto.Non accertano la positività, ma solo se in passato si è entrati in contatto con il virus, anche attraverso persone asintomatiche. La Protezione civile ha avviato 150mila test sperimentali, affidati all’azienda Abbot vincitrice della gara. Accertano la presenza di anticorpi, ma per verificare il contagio in corso c’è sempre bisogno del tampone. Da lunedì i test possono essere eseguiti da laboratori privati, sempre su prescrizione, e costano da 35 a 50 euro, in base alla tipologia, ma non è semplice riuscire a farli.Sono le sentinelle della fase 2. La prescrizione dei test è affidata a loro, così come la certificazione per i lavoratori che riprendono a frequentare la sede aziendale. Non tutti hanno sufficienti dispositivi di tutela previsti (mascherine con i filtri, guanti, camici, calzari). Viene privilegiata la visita telematica, ricette e prescrizioni sono possibili online. La visita in studio è ammessa solo su appuntamento, a numero limitato. Divieto di assembramenti nelle sale d’attesa.Dovrebbe partire a fine mese, ha annunciato il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano. Dovrebbe evitare contatti con contagiati e prevenire la diffusione del virus. Il governo assicura che non ci sarà acquisizione di dati personali e quelli sui contatti saranno distrutti a fine anno, ma molti temono ii controllo dei propri spostamenti. È facoltativa, ma l’efficacia dipende da quanti la scaricheranno. Funziona con il Bluetooth, gestita dal governo su realizzazione della società milanese Bending spoons. Nessuna limitazione per chi non la scarica.Sono obbligatorie per ogni attività imprenditoriale. Il governo ha diffuso regole precise per sanificare gli ambienti, che prevedono l’uso di particolari materiali, certificazioni, ditte specializzate. Negli ultimi giorni, atti ufficiali hanno messo in dubbio l’efficacia dell’ozono contro il virus. Finora era una delle sostanze raccomandate dalle autorità sanitarie per sanificare locali e strutture. Nella nuova incertezza, la scelta è affidarsi a ditte specializzate, che usano materiali a base di alcol, periossido di idrogeno, ipoclorito di sodio.Le ripresa nei 26 distretti di corte d’appello è a singhiozzo. Ogni capo di ufficio giudiziario ha discrezionalità organizzativa, quasi tutti privilegiano gli atti scritti per le cause civili e il processo telematico per quelli penali ora senza pubblico. Nel settore civile, per le cause a distanza il giudice deve collegarsi dall’ufficio, mentre i cancellieri non possono inserirsi da casa nei server giudiziari. Il ministero invita al risparmio, considerando non necessarie le sanificazioni periodiche, così fino al 31 luglio i rinvii delle udienze sono la regola.Sono 90 quelli con reparti Covid, ma tutto il sistema sanitario dovrà tornare all’assistenza per tutte le patologie, diminuita in questi mesi del 35 per cento. Sono previste regole di distanziamento, limitazioni di affluenza, divieti di visite ai ricoverati, rigore per gli interventi chirurgici. In previsione, l’allargamento di orari per visite e esami, appuntamenti ambulatoriali, moltiplicazione dei sistemi di protezione personale, prime tra tutte le mascherine.Solo 116mila le richieste a un mese dal debutto del decreto Liquidità per un importo complessivo di circa 2 miliardi e mezzo di euro: il flop dei mini-prestiti fino a 25mila euro resta. Non ha convinto né gli autonomi, né i professionisti, né le microimprese sin dall’inizio: non solo perché ottenerli è stato più complicato del previsto, nonostante la garanzia dello Stato al 100 per 100 e l’annuncio che non ci sarebbe stata alcuna analisi del merito di credito. A pesare sullo scetticismo è stata soprattutto la misura in sé, nel senso che sottoporsi ad un ulteriore debito da parte di chi era e rimane in grosse difficoltà, non è apparso per nulla conveniente. Ma anche la durata della restituzione non ha convinto: troppo pochi i sei anni previsti dalla nuova norma. Il dl Rilancio dovrebbe portarli a 10 anni oltre ad abbassare ancora il già modesto tasso di interesse del 2%. Ma in questo caso, come denunciano i consumatori, le banche potrebbero irrigidirsi ulteriormente non avendo più alcun ritorno, al netto dei costi di istruttoria e di gestione dei finanziamenti. «Meglio i contributi a fondo perduto» hanno detto tutte le Associazioni di categoria in questi giorni. Ed è difficile dare loro torto se si considera che le istanze per i mini-prestiti, pur nella loro esiguità, sono comunque più dei due terzi di quelle finora presentate dalle imprese per accedere alla liquidità promessa dal governo. I dati più aggiornati parlano infatti di un totale di 140.688 domande per un totale di circa 7 miliardi di euro. Ma non va dimenticato che la platea potenziale degli aventi diritto è di ben 5,2 milioni di pmi, storica ossatura del sistema produttivo italiano. Le cose andranno sicuramente meglio per le imprese medie e grandi che intendono accedere alla garanzia Sace, la società di Cassa depositi e prestiti cui tocca fornire le garanzie per accedere ai prestiti: le istruttorie già in corso, sicuramente più complicate (le banche devono esaminare istanze con un taglio che va da decine a centinaia di milioni), sono già a quota 250 per un ammontare complessivo di oltre 18 miliardi di euro. È prevedibile che aumenteranno con il passare dei giorni ma intanto il sindacato dei bancari lancia un allarme: le banche, dicono, vorrebbero una sorta di scudo penale per evitare di essere accusate, in concorso con l’impresa cui vengono prestati i soldi garantiti dallo Stato, di bancarotta preferenziale o semplice. Possibile, insomma, un nuovo rallentamento.È la dimostrazione, insieme ai mini-prestiti, di quanto per una fetta degli 8,7 milioni di lavoratori interessati dalla Cig a ogni livello sia ancora lontano l’inizio della cosiddetta “Fase 2”. Per molti l’attesa per la Cig in deroga dura quasi due mesi, il dubbio che avere ripristinato questa misura coinvolgendo in prima battuta le Regioni abbia inciso sui tempi in maniera decisiva, è ormai una certezza. Il governo annuncia semplificazioni ma senza rinunciare, a quanto pare, all’iter attuale. Difficile, perciò, dare torto all’ex ministro e oggi studioso Cesare Damiano, quando osserva che «non ce la caviamo con altre 18 settimane di Cig perché la fine dell’emergenza non è l’ora “X” a partire dalla quale tutto torna nella normalità. Ci sarà un effetto trascinamento e di riemersone dalla crisi che durerà almeno per tutto il 2020». Morale: la Cassa ordinaria e in deroga scandirà il tempo reale della ripresa ma visti i precedenti, come i ritardi di alcune Regioni e il carico eccessivo di lavoro attribuito all’Inps, la prospettiva di una gestione il più possibile equilibrata nei tempi e nei pagamenti non sembra dietro l’angolo.Si “riparte” lunedì 18 maggio anche per negozi, parrucchieri, centri estetici, palestre e piscine ma come e dove? Confusione è la parola che ricorre di più dopo le fughe in avanti di molte Regioni e le incertezze sulle norme del governo di questi giorni. Dallo jogging al cibo da asporto, dalle librerie ai bar, dai mezzi pubblici alle seconde case, la giungla di divieti e ripristini, di contrordini e ordinanze è stata incredibile. Ma non è bastata, evidentemente, perché ora si rischiano anche gli straordinari: nel senso che non si ripartirebbe ovunque, ma solo nelle regioni che hanno subìto un minore impatto dal Coronavirus, come al Sud. Ma il dubbio più grosso riguarda le regole: prima di venerdì il governo non annuncerà le disposizioni da mettere in campo per rispettare, nelle riaperture, le norme di sicurezza. È pensabile che un bar o un parrucchiere possano attrezzarsi in soli tre giorni per poter riaccogliere, sia pure a scartamento ridotto, la clientela e rispettare così le norme? Come si protegge ad esempio la distanza in locali piccoli e dove però il contatto con l’operatore è indispensabile? E come si regoleranno nel merito le Regioni che hanno già dimostrato di non sentirsi obbligate a rispettare le norme del governo?