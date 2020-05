Virus, in Lombardia superati i 15.000 morti (+104 oggi). A Milano trend contagio stabile

I dati del coronavirus in Lombardia «sono positivi. Il +18 delle terapie intensive è un dato tranquillo, su 5000 persone ricoverate può essere che qualcuno si aggravi ma non è quello un campanello d'allarme. Finché i dati continuano a ridursi così, la situazione è positiva». Lo ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con 'Mattino Cinquè in onda su Canale5.

Fase 2 Regioni, sarà via libera (quasi) per tutti: a rischio Lombardia e Piemonte



Lombardia, il bollettino di oggi

Con i 68 decessi registrati oggi la Lombardia supera la soglia dei 15.000 morti dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 arrivando a 15.054. In lieve aumento i nuovi positivi con +364 (ieri 282) per un totale di 81.871. I ricoverati in terapie intensive sono 341, 7 in meno di ieri quando invece erano aumentati di 18 pazienti mentre i ricoverati in reparto sono 5.397, -31. Ieri erano 107 in meno. I tamponi eseguiti sono stati 7.508, ieri 7.369. A Milano e provincia il numero di cittadini positivo è salito in totale a 21.490, con un aumento di 114 casi rispetto a ieri (quando la crescita si era fermata a +104). Lo comunica la Regione. Quanto alla sola Milano città, i positivi al Covid-19 sono 9.071, con una crescita di 52 pazienti (+54 ieri). Milano è il solo capoluogo di provincia della Lombardia a registrare una crescita dei positivi a tre cifre. Il totale, tra gli altri, a Bergamo si ferma a 11.791 (+50 contro +24 il giorno prima), Brescia a 13.620 (+70 contro +44), Lecco 2.536 (+50 contro +4) e Pavia 4.801 (+24 contro +35). «Il meccanismo dell'obbligo di misurare la temperatura nei luoghi di lavoro, che si avvia da oggi, sarà utilissimo perché ci darà un dato preventivo rispetto all'accesso in ospedale. Quindi ci aiuterà molto a governare la diffusione del virus». L'assessore ha inoltre precisato: «È chiaro che i risultati della riapertura, di ciò che è successo questo week end e la settimana scorsa, li vedremo tra 10-15 giorni, quindi saremo molto attenti», assicurando che «c'è un monitoraggio costante e continuo».

Ultimo aggiornamento: 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA