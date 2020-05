Coronavirus, Spallanzani: «Da test su poliziotti nessun caso di contagio»

Dai test sierologici sui poliziotti in servizio su strada nessun caso positivo. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. «I primi risultati dell'indagine effettuata sugli agenti in servizio su strada non hanno evidenziato alcuna positività al coronavirus». Lo sottolinea, nel bollettino odierno dell'Inmi Spallanzani, il coordinamento della campagna di sieroprevalenza d'intesa con la Polizia di stato-Direzione centrale di sanità. «Trattandosi di personale che non è interessato al lockdown, questo risultato evidenzia l'efficacia delle misure adottate», conclude il bollettino.

Coronavirus Roma, dal 6 maggio via ai test sierologici alla Polizia locale

Le forze dell'ordine alla Tesei: «Cara presidente, vogliamo i test rapidi»

Roma, oggi partono i tamponi drive in: i prelievi dentro l'automobile

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma «107 pazienti, di cui 58 positivi. Sono 49 i pazienti sottoposti ad indagine». Lo evidenzia il bollettino odierno dello Spallanzani. Sono 8 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio. «I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 433», conclude il bollettino.

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA