Roma, allerta per il primo weekend della Fase 2: spiagge e movida, controlli potenziati

La Capitale è pronta per il primo fine settimana della Fase 2. Roma si prepara al primo weekend della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Per timore di assembramenti nei tradizionali luoghi di svago e ritrovo pre Covid già da stasera forze dell'ordine e polizia locale potenziano i controlli sulle strade in uscita dalla Capitale, verso il litorale e i laghi, nei parchi. Controlli anche in alcune zone della movida in particolare all'esterno dei locali aperti per vendita take away.

Dopo due mesi di lockdown, complice il sole e la temperatura mite, in tanti potrebbero essere tentati da una 'fuga' dalla città. Sotto la lente di forze dell'ordine e vigili urbani le località del litorale per verificare anche eventuali tentativi di raggiungere le seconde case o la spiaggia. Massima attenzione anche agli ingressi in città con posti di controllo sulle principali arterie. Rafforzati i controlli 'anti-assembramento' in parchi e ville storiche e all'esterno dei locali riaperti per la vendita da asporto.



Ultimo aggiornamento: 16:56

