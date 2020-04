Fase due, imprese nel caos: ecco la giungla dei test per i lavoratori

In ordine sparso, tra il fai da te di alcune grandi firme del sistema produttivo nazionale e i dubbi della comunità scientifica; tra le fughe in avanti di alcune Regioni del Nord e lo stop ai laboratori privati deciso da altre, in attesa del Piano annunciato dal governo. Benvenuti, si fa per dire, nella confusione molto italiana sui test sierologici rapidi visti dal versante delle imprese. Specie di quelle che stanno per ripartire e i cui titolari, incerti e disorientati, arrivano all'appuntamento già con una robusta preoccupazione: dover affrontare il rischio di contenziosi anche di natura penale (li prevede il decreto Cura Italia del governo) nel caso di contagi da Coronavirus tra i dipendenti alla ripresa dell'attività. «Considerare i lavoratori contagiati dal Covid-19 alla stregua di quelli che subiscono infortuni sul lavoro, e devono essere quindi automaticamente iscritti nel registro dell'Inail, impone un'attenta riflessione, ferma restando la priorità di garantire la salute e la sicurezza ad ogni lavoratore», dice Gianluigi Traettino, presidente di Confindustria Caserta, tra i più attenti sull'argomento.

Di sicuro, finora, nessun atto del governo né i protocolli siglati dalle forze sociali a livello nazionale prevedono l'obbligatorietà dei test sierologici, la cui effettiva validità scientifica e dunque legale rimane peraltro in discussione. Il governo ha annunciato un Piano nazionale per le categorie più esposte (sanitari e forze dell'Ordine) affidandosi ad un fornitore unico: ma Confindustria eccepisce che così «si espone l'Italia al rischio di approvvigionamento e di tagliarla fuori dall'innovazione».



Non a caso, e ben prima dell'arrivo dei kit di Abbott, molte imprese hanno deciso di fare da sole per accelerare il più possibile la ripartenza in sicurezza. Come la Ferrari che ha proposto ai 4mila dipendenti di Maranello su base volontaria di sottoporsi al test curato da Lifebrain, il più grande network di laboratori d'analisi in Italia, allargandolo anche a familiari e fornitori. O ArcelorMittal, che tra Taranto e Cornigliano, in Liguria, è pronta a lanciare un maxipiano di analisi sierologiche tra i circa 10mila lavoratori, anche in questo caso su base volontaria e tutelando la privacy. Ma sono state infine le disponibilità di test rapidi offerti da laboratori e centri medici, soprattutto nelle Regioni come Veneto e Lombardia che per prime hanno rotto gli indugi aprendo all'esecuzione dei test.

Solo che non sempre la mossa ha dato risultati condivisi: proprio in Lombardia, ad esempio, il via libera ha scatenato una fortissima polemica tra aziende concorrenti. In Emilia-Romagna, la Regione ha dovuto bloccare il fai da te, imponendo il ricorso ai soli laboratori privati autorizzati. In Piemonte le aziende di Confindustria attendono l'ok della giunta regionale per un piano che tra test e tamponi punta a mappare 1.800 persone al giorno. Lo stesso hanno in mente gli artigiani della Cna di Pesaro e Urbino che parlano di 3mila analisi sierologiche se arriverà l'ok della Regione Marche.



In Campania, invece, nessuna apertura della Regione ai laboratori privati e dunque, di fatto, niente test in attesa delle decisioni del governo. «Li avremmo pagati volentieri noi ai nostri dipendenti - dicedi Coelmo, azienda leader nell'energia, con circa 120 dipendenti, che non ha mai interrotto la sua attività - e non sarebbe stato un costo trascurabile considerato che bisogna ripeterli periodicamente. Ci è stato detto che potevamo anche farli ma senza il via libera dell'Asl di riferimento non avrebbero avuto alcun valore legale. Noi però siamo nell'area Asi di Marcianise, una delle più grandi d'Italia, dove ogni giorno arrivano migliaia di lavoratori: sono sicura che molte altre aziende avrebbero voluto procedere privatamente».

Cauti i sindacati: «Ora che è stata fatta la gara di appalto per il test unico è assai probabile che anche il sistema produttivo verrà coinvolto - dice Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania - Mi pare però che nessuno si sia ancora posto il problema dei mezzi di trasporto su cui migliaia di lavoratori raggiungono le loro aziende: che senso ha sottoporli a test preventivi se rischiano di essere contagiati su un bus o in metropolitana?».

