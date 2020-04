Fase due, la spinta dell'imprenditore Boglione: «Capisco gli scienziati ma occorre accelerare»

È una questione molto italiana, atavica, che il Covid-19 ha riacceso rilanciando steccati e pregiudizi, soprattutto verso l'impresa. «Perché contrapporre salute e lavoro non esiste. Io non ho mai sentito un imprenditore schierarsi contro la sicurezza dell'azienda e la salute dei suoi lavoratori», ragiona Marco Boglione, torinese, fondatore e presidente di Basic Net, il gruppo proprietario di brand come Kappa, Robe di Kappa, Superga, K-Way, nonché presidente della Federazione dei Cavalieri del Lavoro del Piemonte. E aggiunge: «Il male che ci affligge, e che nemmeno l'emergenza di oggi è riuscita a risolvere, riguarda la centralizzazione, l'identificazione cioè, dell'interesse comune, del bene del Paese, dall'economia alla società, al welfare».



«La mediazione serve ad arrivare ad un obiettivo comune: ma quello che invece secondo me manca è proprio la definizione dell'obiettivo comune».

Ossia?

«Prendiamo la pandemia da Coronavirus: capisco la posizione della comunità scientifica ma rimane astratta se non è calata nella realtà. L'economia, il modello organizzativo sul quale il nostro Paese si è sviluppato, ce l'hanno anche i medici, non solo gli imprenditori».

Cosa propone?

«Forse sarebbe il caso di non dividere ancora una volta i presunti buoni dai presunti cattivi, ovvero i soliti imprenditori che licenziano e non pensano che ai loro interessi, eccetera, eccetera».

Molti industriali del Settentrione però hanno spinto perché il Paese o almeno le loro aree di riferimento ripartissero al più presto, nonostante il muro alzato dalla comunità scientifica, vista l'emergenza sanitaria.

«La posizione del Nord, sempre che ce ne sia una, è molto semplice: vedere riconosciuti nella fotografia dell'interesse comune, oltre alle giustificate manifestazioni di interesse verso i più deboli, anche la centralità, la vitalità e il benessere dell'economia comune. Ma, diciamola tutta: ci crediamo in quest'economia di libero mercato e di capitali, sì o no? La consideriamo centrale soprattutto ora per alimentare la caldaia del Paese per i prossimi venti, trent'anni anni o no? Io credo che la scarsa chiarezza dipenda da questo».

Anche con il Covid-19 emerge una pregiudiziale ostilità contro l'industria?

«Sicuramente esiste una cultura diffusa di diffidenza verso il sistema economico, imprenditoriale di mercato. Non è uno scenario soltanto italiano ma da noi ha un impatto sociale e culturale più forte che in altri Paesi».

Lei ha subìto, come quasi tutti gli imprenditori, le pesanti conseguenze dell'epidemia: si poteva evitare il blocco totale delle attività?

«Noi siamo un'azienda molto flessibile, ci siamo adattati subito al cambio del vento, facendo tutto quello che si poteva fare in smart working ma ci hanno chiuso tutti i nostri clienti, tutti i nostri negozi. Il fatturato è passato da un milione al giorno a 70mila euro. Per fortuna abbiamo relazioni internazionali solide, produzioni in corso un po' dovunque che pur non avendo un impatto commerciale, perché non si vende nulla, ci hanno permesso di non fermarci. Non capisco perciò quando si dice che non c'è nessuna fretta. Pensi che dieci anni fa ho scritto un libro che si intitola Piano pano che ho fretta, in cui racconto la mia esperienza e il bisogno che ha il nostro Paese di imprenditori: dire che non c'è fretta perché tanto gli imprenditori ci sono e hanno i soldi, vuol dire non rendersi conto della situazione. O sperare, forse, che di loro si possa fare a meno: assurdo».

