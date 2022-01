Morti sospette in ospedale, l'infermiera Fausta Bonino assolta in appello: via l'ergastolo

La corte di appello Firenze ha assolto dall'accusa di omicidio plurimo volontario Fausta Bonino, l'infermiera finita a processo per i decessi anomali di 10 pazienti avvenuti nell'ospedale di Piombino (Livorno) tra il 2014 e il 2015. La donna è stata condannata a un anno e mezzo per ricettazione.

In primo grado era stata condannata all'ergastolo per quattro dei dieci decessi contestati. «Ancora non ci credo». Sono queste le prime parole pronunciate dall'infermieradopo la sentenza. La donna, accompagnata dai familiari nel palazzo di giustizia fiorentino, è scoppiata in lacrime alla lettura del dispositivo. «Non potevano accusarmi - ha detto - per delle menzogne dette da qualcuno, non c'era altro».