Fausto Brizzi indagato per molestie: il gip si riserva sull'archiviazione

Il gip di Roma Alessandro Arturi si è riservato di decidere nei prossimi giorni in merito alla richiesta di archiviazione per il registacoinvolto in una indagine su presunte molestie sessuali. Nel luglio scorso il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il sostituto Francesca Passaniti avevano depositato la richiesta al giudice sollecitando la chiusura dell'inchiesta.Brizzi era finito nel registro degli indagati nell'aprile del 2018 alla luce di denunce presentate da tre donne: nei suoi confronti l'accusa era di violenza sessuale. Per i pm, però, «il fatto non sussiste». Le denunce riguardavano tre presunti episodi avvenuti nel 2014, 2015 e 2017. Gli inquirenti, hanno svolto accertamenti anche per i due casi, quelli risalenti ad alcuni anni fa, le cui denunce erano arrivate oltre i termini di legge. Secondo le tre giovani, Brizzi le avrebbe invitate nel suo loft per un provino e le avrebbe poi obbligate a subire atti sessuali.