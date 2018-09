TREVISO - La Febbre del Nilo miete un’altra vittima e ancora una volta succede in Veneto. È la seconda nella Marca in nemmeno tre settimane. Ieri mattina al Ca’ Foncello di Treviso è morto un 83enne di Casale che ha sviluppato un’encefalite in seguito al contagio dal virus di origine tropicale, diffuso dalle zanzare, dopo un periodo di vacanza sul litorale rodigino in cui l'anziano non aveva mai avuto segnalato alcun sintomo particolare.



«Il paziente non aveva problemi di salute in grado di predisporre a una infezione come quella del West Nile», specifica Roberto Rigoli, responsabile della Microbiologia di Treviso. Appena rientrato dalle vacanze, l'anziano è stato male e in pochi giorni è deceduto.

Domenica 2 Settembre 2018, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 20:39

