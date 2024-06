«A noi quello che ci interessa adesso è rubicchiare tutti e fregare gli iscritti». Formalmente è un’associazione della terza età, fondata nel 2006, «con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone senior». Nei fatti la FederAnziani è una “scatola vuota”, che negli anni era stata capace di intascare sponsorizzazioni a sei cifre da case farmaceutiche internazionali senza destinare un solo centesimo alle attività pubblicizzate. A svelarlo è un’inchiesta della Procura di Roma che conta 37 indagati e che ieri ha portato il gip del tribunale capitolino Roberto Ranazzi a emettere nove misure cautelari: in cinque, fra cui il presidente di FederAnziani Roberto Messina, sono finiti ai domiciliari, mentre per altre quattro persone è stato disposto l’obbligo di firma. Le indagini del VI Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza sono partite dalla denuncia di un dipendente del “Village”, stabilimento balneare affacciato sul mare di Roma che, nel 2018, era stato sequestrato al clan Fasciani e poi assegnato dall’Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie ad una Onlus inserita nell’arcipelago della FederAnziani. La gestione di quello stabilimento porta alla luce un sistema di subaffitti irregolari per l’area ristorante nonché il mancato pagamento del canone demaniale. I vertici di quell’associazione - in cui si riuniscono 3.700 Centri Sociali per Anziani (CSA) su tutto il territorio nazionale ed oltre 3,8 milioni di persone aderenti - sono ora indagati (a seconda delle posizioni) per riciclaggio, autoriciclaggio, traffico di influenze illecite ed evasione delle imposte, proprio in merito all’uso che veniva fatto delle sponsorizzazioni di molte aziende, in primis farmaceutiche.

LE SPONSORIZZAZIONI

«Chi vende fumo come noi, perché nel 90% dei casi vendiamo fumo...». Parlavano così alcuni “soci” di Messina in merito proprio all’uso che si faceva dei contributi per sponsor e attività finalizzate agli anziani erogate dalle case farmaceutiche. Nel corso di una perquisizione a casa di Messina, per lungo tempo presidente della FederAnziani ma con un ruolo nella Lega come capo del dipartimento per le Politiche della terza età, i finanziari hanno trovato una agenda blu in cui era scritto a penna il cosiddetto «parco trattative», ovvero l’elenco delle aziende farmaceutiche con cui si stavano trattando i contributi. Per una la cifra oscillava fra 350 e 500 mila euro, per un’altra si andava da 120 a 240 mila euro. I finanzieri hanno poi accertato l’arrivo di quel denaro che veniva girato, attraverso l’emissione di fatture false, a società “satellite” e infine intascato dagli indagati. Qualcuno inizia anche a sospettare l’uso che si faceva di quel denaro: «Quelli ci hanno dato 300 mila euro - si legge nelle intercettazioni - gli abbiamo dato tipo... non lo so, un power point spuzzoloso che quando lo hanno visto gli è preso un colpo e hanno detto cioè, scusate ma, questo che sarebbe?...Anzi c'è stata una riunione in Farmindustria in cui si è detto che Federanziani prende i soldi e scappa». Messina informa sua figlia Marianna (anche lei indagata) dell’uso che avrebbe potuto fare del denaro. In un’ambientale captata in auto, l’uomo dice: «Quando c’avrai 20 milioni d'euro cash sul conto ciao, ciao... te compri 10 appartamenti che affitti a mille, 1.500 euro al mese. C'hai 15 mila euro al mese e fai li c.... tua che c'hai un sacco di soldi sul conto corrente». In un’altra intercettazione sempre Messina parlando con Francesco Bruno Montanaro, anch’egli ai domiciliari, si “ispira” a Giuseppe Milanese presidente della Cooperativa sociale Osa e vicepresidente Confcooperative Lazio, ascoltato come teste nel processo in Vaticano per gli investimenti della segreteria di Stato a Londra: «Giuseppe gira non so quanti miliardi d’euro... cioè noi siamo caccole... Noi siamo fumo, questi so’ realtà, lo vuoi capire? Lo sai quanti sono 55mila dipendenti messi in regola?».

I RAPPORTI

In base alle indagini della Finanza, Messina in ragione del suo ruolo aveva provato a cercare “favori” fra monsignori, ex ministri e giudici. Con una dipendente, si vantava di aver fatto «l’aggancio con la nuova presidente del Parlamento Europeo», e parlando con il socio Montanaro spiegava di essere riuscito (ma il fatto non è dimostrato) a ottenere un incontro con l’ex ministro della Salute Francesco Speranza: «Ormai sono in un circuito». Ancora, Messina nel 2022 fonda un sindacato per i pensionati e discute sempre con Montanaro dei contributi milionari che queste realtà percepiscono: «Hai capito perché ho fatto il sindacato?». Infine, il capitolo sullo stabilimento “Village”, da cui tutto è partito. «In base alla ipotesi accusatoria - si legge nell’ordinanza - (un altro socio di Messina, ndr) avrebbe fatto da mediatore tra la Senior Italia Service Srl e il giudice Guglielmo Muntoni, della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, per fare ottenere la gestione dello stabilimento balneare “Village”, sottoposto a confisca, mediante contratto di affido di azienda, come previsto dal codice antimafia». Sempre il gip aggiunge: «L’autorizzazione che è stata rilasciata da Muntoni (non indagato, ndr) è dunque un atto lecito, emesso in base alla normativa vigente in materia. Né può ritenersi che sia un atto illecito l'aver ricevuto nel proprio ufficio i rappresentanti di due società interessate ad ottenere l'affitto dello stabilimento balneare confiscato».