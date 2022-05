Federica morta a 57 anni: «Ho paura di non rivederti più». Le ultime toccanti parole alla sorella

Federica Masetto aveva 57 anni: è morta all'alba di giovedì, dopo due anni di durissima lotta contro una grave malattia, che alla fine ha avuto la meglio. E oggi il quotidiano Il Gazzettino svela quali sono state le sue ultime toccanti parole, rivolte alla sorella poco prima di chiudere gli occhi per sempre: «Sai, Sonia, ho paura di non rivederti più. Ho paura di morire», ha detto. Parole che svelano la fragilità di una donna che sente che la vita sta per abbandonarla.

Federica è morta nel suo letto di casa, come desiderava da quando si era capito che la guarigione non era un'opzione facile. «Aveva avuto il primo problema circa sette anni fa - racconta Sonia - ma stavolta è stata più dura». Nel 2020, dopo forti dolori alla schiena, l'esito era stato terribile: una recidiva della malattia precedente, che già l'aveva colpita qualche anno prima. «È stato un duro colpo per tutti - continua Sonia -. Le sono sempre stata accanto. Federica ed io eravamo una cosa sola: sempre state insieme, da bambine fino all’altro giorno. Con lei è morta una parte di me».

Federica da vent'anni lavorava al supermercato del centro Giotto, ora Conad, a Camposampiero (Padova). Venerdì, con il marito Renzo Segato avrebbe festeggiato il 15esimo anniversario di matrimonio: ma quella festa non ci sarà. «Avremmo dovuto far festa, e invece, mia moglie è in una bara – dice lui commosso - Non mi sto rendendo conto che non la rivedrò più». Ieri il funerale di Federica, nella chiesa di Villanova.