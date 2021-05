Federico Gentili morto a 29 anni, il calciatore schiacciato dal carico di un trattore. Proclamato il lutto cittadino

Federico Gentili è morto a 29 anni in un terribile incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì all'altezza delle Terme dei Papi a Viterbo. Lo schianto tra la sua auto, un'Alfa-Mito, e un trattore che trainava un rimorchio è avvenuto per cause ancora da accertare. In particolare, il carico trasportato dal mezzo agricolo si è rovesciato sull'auto, non lasciando scampo al giovane rimasto intrappolato nell'abitacolo.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati