Esce per un'escursione e non torna più, scomparso Federico Lugato. Lmoglie: «Aiutatemi a trovarlo»

VAL DI ZOLDO - Era partito giovedì alle 8.30 per una passeggiata lungo l’anello del Gruppo del Tamer - San Sebastiano, ma non ha più fatto ritorno. Federico Lugato, 39 anni, mestrino, residente a Milano, in vacanza in Val di Zoldo, sembra essere svanito nel nulla. Le ricerche, iniziate ancora nel pomeriggio di giovedì e proseguite incessantemente anche ieri, non hanno dato alcun esito. La moglie, Elena Panciera, lancia un appello a quanti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati