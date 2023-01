Temptation Island, ex concorrente indagato per danneggiamento: «Calci alle porte e minacce ai medici»

Va al pronto soccorso e non gradisce il trattamento ricevuto: questo il motivo che avrebbe spinto Federico Rasa, ex concorrente di Temptation Island, a tirare calci a carrelli e porte del pronto soccorso del Civico a Palermo. A seminare il caos dentro l'ospedale, oltre al giovane anche altri tre ragazzi che, secondo quanto riporta Palermo Today, sarebbero scappati prima dell'arrivo delle volanti del commissariato Porta Nuova.

Nel primo pomeriggio di ieri, 21 gennaio, Federico Rasa (palermitano che nel 2021 ha partecipato alla trasmissione televisiva di Mediaset Temptation Island) è stato accompagnato dal 118 in ospedale a causa di una reazione allergica avuta probabilmente in seguito a un trattamento al cuio capelluto al quale il giovane palermitano si sarebbe sottoposto recentemente.

L'ospedale ha assegnato al suo caso il codice verde, motivo per il quale l'ex volto di Canale 5 sarebbe rimasto su una barella per più di un'ora. Un trattamento che a Rasa non sarebbe andato giù e che lo avrebbe mandato su tutte le furie, offendendo e minacciando il personale sanitario.

«Cercava lo scontro con la guardia giurata. Ce l’aveva con medici e infermieri. Fate tutti schifo, diceva», racconta a PalermoToday una persona che si trovava in ospedale. Incastrato dalle telecamere del pronto soccorso, il giovane avrebbe preso a calci porte e carrelli. Una scena che ha spinto il personale a contattare le forze dell'ordine ma al loro arrivo Rasa era già fuggito insieme ad altri tre amici.

L’ex volto di Temptation Island sarebbe ora indagato per danneggiamento. Nel frattempo tra le Instagram stories, Federico Rasa ha lasciato un messaggio ai follower: «Ragazzi stasera vi spiegherò con un video cosa è successo realmente».