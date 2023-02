Fedez-Rosa Chemical, la procura archivia il caso: «Il bacio non è reato»

Il bacio in diretta televisiva di Fedez e Rosa Chemical non è un reato. La procura di Imperia per questo motivo ha deciso di archiviare l'esposto presentato dall'associazione Pro Vita & Famiglia contro i due cantanti, dopo l'esibizione "hot" sul palco dell'Ariston a Sanremo 2023.

«Hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv» scriveva l'associazione nell'esposto parlando di «repulsione» e «volgarità». Secondo la procura non esiste alcun tipo di reato. Resta invece iscritto nel registro degli indagati Blanco per aver distrutto a calci la composizione di rose sul palcoscenico durante la prima serata del Festival.