Fedez, truffa ai suoi danni (da un collaboratore) da 100mila euro sventata dalla madre: il rapper sparisce dai social. Fan preoccupati

Una tentata truffa ai danni di Fedez e della sua famiglia dal valore di 100mila euro. A sventarla è stata la mamma del rapper Annamaria Berrinzaghi amministratrice delegata della Doom (“Dream of ordinary madness”). La società è la srl che si occupa degli affari di famiglia e nello specifico dello scouting di giovani artisti e dei diritti d'immagine del marito di Chiara ferragni: la Doom ha infatti il mandato esclusivo di rappresentanza per Federico Leonardo Lucia, vero nome del cantante originario di Rozzano.Ed è proprio un contratto pubblicitario con il marchio Seven (estraneo alle indagini) ad essere al centro dell’accaduto sul quale indaga il pubblico ministero milanese Alessandro Gobbis.

Fedez, la truffa ai suoi danni

Ricordate il lancio degli zainetti ecosostenibili Seven fatta lo scorso settembre da fedez? ecco è proprio quella campagna a essere al centro della vicenda. Nell'atto di chiusura delle indagini notificato alle parti, risulta indagato l'ex dipendente della Doom, M.G., di 38 anni: «di aver raggiunto un accordo economico con Seven relativo a una attività promozionale che avrebbe svolto l’artista per un importo di 250 mila euro anziché di 350 mila», si legge nell’atto. Nel frattempo era riuscito anche a convincere la Seven a versare la restante parte (100mila euro) direttamente alla società Be Consulting (in cui il 38enne doveva essere assunto), «in seguito ad accordi tra la medesima e Doom, trattandosi di una operazione intercompany».

La denuncia della mamma

Accordi che però erano inesistenti e di cui la mamma del cantante non ne sapeva nulla. Secondo quanto riporta la procura l'uomo per allontanare i sospetti su di sé e per giustificare l'incasso dei 100 mila euro da parte della società per cui doveva andare a lavorare, avrebbe «insistito perché il contratto con Seven venisse firmato direttamente da Be Consulting» e poi, di fronte al rifiuto della mamma di Fedez, avrebbe «proposto di stipulare un contratto a tre, tra Seven, Doom e Be Consulting». Berrinzaghi ha capito così di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa. Da lì la denuncia in procura, assistita dal legale Gabriele Minniti. La procura, terminate le indagini ha notificato l'avviso di garanzia al 38enne ed è pronta a chiedere il rinvio a giudizio.

Nel frattempo quello che fa realmente preoccupare i fan è l'assenza di fedez dai social. Ultimamente si è vociferato che tra lui e la moglie Chiara ferragni ci fosse aria di crisi, ma i due per smentire (senza dire nulla) hanno postato delle immagini in cui si tengono mano nella mano. Smentita la crisi però il profilo del cantautore è rimasto comunque inattivo. Mentre Chaira ferragni ha ripreso più splendente che mai la sua attività da influencer e posta video e immagini di continuo Fedez sembra sparito. A volte si vede nelle storie della moglie, ma anche quelle poche volte che appare lo sguardo del rapper preoccupa i fan. I follower non hanno potuto far a meno di notare lo sguardo spento anche mentre è con i suoi Leone e Vittoria, che di solito sono sempre riusciti a strappargli un sorriso.

SONO UFFICIALMENTE PASSATA DA “DOV’È BUGO?” A “DOV’É FEDEZ?”@Fedez pic.twitter.com/sG5RJt4CdO — to be the sun (@adtoomuch) January 14, 2022

Ieri l'imprenditrice ha postato delle stories in cui sono al parco con Leone, Federico spinge il figlio sull’altalena ma anche in questo caso i fan hanno notato qualcosa di diverso in lui. Inoltre poi c’è una foto di spalle che preoccupa, anche se potrebbe essere una semplice foto di spalle, i fan sono allarmisti.

fedez ha messo una storia: è un adv

il modo in cui mi manca😭 pic.twitter.com/YtTVfbMUJt — frå💐waiting for sanremo (@apijaergelato_) January 14, 2022

Così su Twitter è un tam tam di messaggi. «Che ansia ma che sta succedendo?». Altri invece sottolineano che la famiglia è unita ma probabilmente Fedez avrà altre problematiche personali. «Bisogna lasciarlo in pace e sperare che non sia nulla di grave e che passerà presto questo tempo. Forza Fedez». Ma i più scrivono «Sono realmente preoccupata».

Diversi però criticano anche Chiara per mostrare il marito in immagini in cui è «palesemente in down». Soprattutto nel caso in cui Chiara dovesse farlo «solo per tranquillizzare chi urla alla crisi. Non lo trovo giusto».

Nel frattempo l'unica storia che federico ha postato è un'immagine lavorativa, con lui di spalle.

Attendiamo a breve che siano proprio Fedez e Ciara a spiegare cosa stia accadendo.