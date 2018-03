Femminicidi, 1.600 orfani in 12 anni: otto su 10 hanno visto la madre morire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Marzo 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 06:45

Giuseppe, 9 anni, dorme abbracciato alla nonna; Vittoria, 9 anni, non vuole sentir parlare del padre; Alessia, 10 anni, piange se è al buio; Stefania, 8 anni, in classe si isola totalmente dai compagni. Sono gli «orfani speciali», i bambini che hanno perso la madre uccisa dal padre. Orfani due volte. Secondo una stima di una ricerca universitaria, sono oltre 1600 negli ultimi 12 anni. L'80 per cento ha assistito all'omicidio della madre. Vite nel trauma, vite che devono riconquistare fiducia in una carezza. Vite senza genitori, persi per un atto di violenza innaturale.La piccola Vittoria chiama la nonna «mamma». È lei il suo riferimento, lei la sua famiglia. Nonno Gennaro è invece il suo papà. Vite di bambini senza più famiglia originaria perché il padre ha ucciso la madre. Come Vittoria, la figlia di Melania Rea, uccisa sette anni fa dal marito Salvatore Parolisi con 35 coltellate. Vittoria non aveva ancora compiuto due anni.«Non è stato facile, soprattutto per noi - dice Gennaro Rea, il nonno di Vittoria - È lo Stato che abbiamo visto distante, sia economicamente sia in procedure giudiziarie assurde. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta ad assicurare a nostra nipote, che è diventata una figlia, un'atmosfera serena».Vittoria ascolta la musica con le cuffiette, mentre il nonno parla. Ha la sua cameretta nella casa dei nonni. È contenta quando va a scuola. Sono i nonni a parlarle della mamma, era troppo piccola per ricordarne anche solo una carezza. Di quello che i nonni chiamano «il mostro», il padre omicida, non chiede mai. Anche perché il Tribunale per i minori di Napoli ha tolto la potestà genitoriale a Parolisi e ha detto no alla sua richiesta di poter vedere la figlia.I nonni, con delicatezza, le hanno raccontato. Lei ha scelto di chiamarli mamma e papà. Dice nonno Gennaro: «Noi non avevamo difficoltà economiche, ma quanti nonni, che vivono una situazione simile, sono nelle stesse condizioni? Sentivo la vicenda di Terzigno e mi chiedevo a cosa serve ad una donna denunciare, se poi non è protetta».