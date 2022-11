Femminicidio a Cagliari in un centro per migranti: uccide la moglie a coltellate e poi si costituisce

Uccide la moglie accoltellandola e poi si consegna ai carabinieri che incontra per strada. Femminicidio oggi intorno alle 12 in un centro di accoglienza per migranti in via Gramsci a Capoterra in provincia di Cagliari, dove un uomo avrebbe colpito con uno o più fendenti la compagna di 48 anni. Entrambi di nazionalità serba. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Secondo le prime informazioni, l'omicidio è avvenuto accanto alla piazza Brigata Sassari durante una tappa alla cerimonia della commemorazione dei defunti. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla vicenda che ha spinto l'uomo, ora in arresto presso la caserma locale, a commettere l'insano gesto.