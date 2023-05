Spara all'ex moglie davanti alle figlie e si uccide: «Il vostro papà vi vuole bene. Mamma e papà da lassù vi proteggeranno sempre»

Aveva programmato tutto Maurizio Beghé, il 61enne originario di Carrara che venerdì 5 maggio ha sparato al volto alla ex compagna 32enne, fortunatamente colpita solo di striscio allo zigomo, e poi si è ucciso nella casa dove la famiglia viveva con due figlie di 8 e 6 anni a Cremnago (frazione di Inverigo, Como) prima della separazione: il dettaglio è emerso dopo che è stata scoperta la lettera d'addio che l'uomo aveva lasciato in un armadio e alcuni post sui social. Letti a freddo dopo i fatti accaduti la scorsa settimana, rivelano il piano omicida che Maurizio Beghè aveva lucidamente progettato. «Mi capirai solo quando ti farà male l'anima come a me». Proprio il 5 maggio era infatti arrivata per l'uomo - accusato di maltrattamenti in famiglia - l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questo ha fatto scattare il raptus di follia.

Nel biglietto, come rivela il quotidiano La Provincia di Como, Beghé aveva scritto: «Il vostro papà vi vuole bene.

