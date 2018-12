Spara e uccide l'ex moglie, poi si toglie la vita: era geloso di una sua relazione su Facebook

Nuovo caso di femminicidio in Italia, questa volta a Giarre dove una sessantenne, Rosaria Parisi, è stata uccisa a colpi di pistola in strada. A sparare sarebbe stato l'ex marito Francesco Privitera, 58enne dal quale era separata da anni, che poi si è ucciso.



Sarebbe stata la gelosia il movente dell'omicidio. L'uomo aveva scoperto su Facebook che la vittima, con la quale si era separato da circa sei anni, aveva una nuova relazione con un altro uomo. Questa mattina l'ha aspettata vicino casa e quando Rosaria Parisi è uscita per andare a lavoro ha cominciato a inveire contro di lei, che ha tentato di allontanarsi. Ma lui l'ha inseguita e le ha esploso contro diversi colpi di pistola uccidendola. Sono subito intervenuti dei familiari della donna e non è chiaro se al quel punto l'uomo si è suicidato o se sia rimasto ferito durante una colluttazione nel tentativo di disarmarlo. La coppia aveva due figli, un maschio e una femmina, ma la donna aveva un altro figlio da un precedente matrimonio.



L'ex marito è poi morto all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I Carabinieri indagano per accertare se si sia suicidato o se il colpo che lo ha ferito mortalmente sia partito accidentalmente durante una colluttazione con un familiare della vittima.

