Femminicidio a Terni, marito accoltella e uccide la moglie: lei aveva telefonato al figlio chiedendo aiuto

Femminicidio a Terni, secondo una prima ricostruzione della polizia il marito ha accoltellato la moglie mentre lei, in un messaggio vocale chiedeva aiuto al figlio. «Papà mi sta facendo male», avrebbe detto la donna. Il dramma è avvenuto nel quartiere di Borgo Rivo, in via del Crociere. Il marito è stato fermato. La vittima avrebbe circa 60 anni.

Secondo le prime indiscrezioni l'uomo avrebbe picchiato diverse volte la moglie in precedenza che, però, non aveva avuto il coraggio di denunciare. Il figlio stava lavorando con la ditta di cui è dipendente a Bolsena. La madre gli aveva inviato un messaggio vocale su whatsapp chiedendogli di intervenire perchè il padre stava alzando le mani. Il figlio ha chiamato il padre chiedendogli cosa stesse facendo. «Ti faccio vedere cosa faccio, faccio un casino», avrebbe urlato il padre al figlio. Poi solo urla e altri rumori. Il figlio , allora, ha provato a chiamare la madre, senza ricevere risposta. Ha chiamato una vicina e poi la polizia.

