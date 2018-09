Ennesima aggressione ai danni di una donna: stavolta la vittima è, che è stata ferita questa mattina a colpi di pistola. È accaduto a, in provincia di, fuori da una casa di via San Pantaleone. La donna è stata raggiunta da alcuni colpi sparati dal suo ex marito: ora. L'uomo è poi fuggito con una Vespa. Entrambi sono italiani.