Feriti gravi nell'esplosione di un camion-bar al mercato di Gela

Marghera, esplode il furgone dei panini: quattro feriti, gravi due donne

, in seguito all'esplosione di una bombola di gas in una rivendita di polli allo spiedo allestita su un furgone nel mercatino che si svolge settimanalmente a, Sicilia. L'incidente è avvenuto in via Madonna del Rosario, nei pressi della stazione centrale. Tre persone che erano sul furgone - di cui una donna - sono stati investiti in pieno dall'esplosione, numerosi avventori sono rimasti gravemente ustionati. Due feriti sono stati trasferiti in elisoccorso.