Milano, ferito con un grosso coltello da cucina: 32enne in gravissime condizioni

Domenica 28 Luglio 2019, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 14:28

Sabato sera di sangue a Milano , dove unè stato brutalmentein via Morgantini (Zona San Siro).Tutto è accaduto verso le 22.30. L'uomo è stato improvvisamente raggiunto al torace da diverse coltellate. La situazione, da subito, è apparsa gravissima.Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica che, insieme agli uomini della Questura, lo hanno trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso, dove nella notte è stato operato. Gli uomini della Polizia di Stato sono riusciti ad arrestare l’aggressore, trovato mentre tentava di nascondere l’arma. L'uomo ha provato ad opporre resistenza alle Forze dell'Ordine, ma è stato fermato e portato in caserma.Stando a quanto riferito dalla Questura, l'autore del gesto è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e l'arma, un grosso coltello da cucina, è stata trovata e sequestrata. Sia aggressore che vittima sono cittadini stranieri irregolari in Italia. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'accoltellamento.