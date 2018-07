Bimbi maltrattati all'asilo: presentato un esposto contro una maestra

Venerdì 13 Luglio 2018, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 14:37

MONTE URANO - Un’insegnante della scuola dell’infanzia paritaria Regina Margherita è finita nel mirino per maltrattamenti a danno di minori. La notizia che sta mettendo in subbuglio il paese è stata confermata dalla stessa scuola che ha immediatamente attivato le procedure del caso sul quale sono in corso le indagini.Il contenuto della denuncia non è ancora nelle mani dei soggetti coinvolti direttamente e non, ma è stato anticipato con una lettera consegnata alla scuola, che conterrebbe un corposo elenco di motivazioni che hanno indotto alcune famiglie a rivolgersi all’autorità competente per fare luce sul caso. Tutto è ancora da verificare e saranno le indagini a stabilire cosa sia veramente successo all’interno dell’asilo Regina Margherita nell’ultimo anno scolastico.