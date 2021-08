Bikini, tacchi a spillo e coltellaccio da sub alla coscia. Fermata dalla polizia in un bar, giovane denunciata

FERMO - Bikini, tacchi a spillo e coltellaccio. Look decisamente insolito quello scelto da una ragazza per andare a prendere l'aperitivo denunciata dalla polizia in un bar del Fermano perché trovata in possesso di due coltelli. Il primo, quello che ha fatto scattare l'allarme, in una fondina attaccata alla coscia.

Giunti sul posto i poliziotti hanno subito individuato la ragazza, già nota per i suoi precedenti, la quale ha spontaneamente consegnato il coltello da sub, lungo 26 cm e con lama seghettata di 13 cm ed ha successivamente estratto dalla borsetta un altro coltello da caccia della lunghezza complessiva di 36 cm e con lama seghettata di 22 cm.

I due coltelli, per il porto in pubblico dei quali la giovane non ha fornito alcuna giustificazione, sono stati sequestrati e la ragazza denunciata all’Autorità Giudiziaria.